Ил Дархан наградил якутян
За заслуги в области науки, цифровой инфраструктуры, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
МАТВЕЕВУ Андрею Иннокентьевичу, главному научному сотруднику Института горного дела Севера имени Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЛОГИНОВА Александра Евгеньевича, вице-президента макрорегионального филиала «Дальний Восток» публичного акционерного общества «Ростелеком».
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
НИКОЛАЕВА Романа Тихоновича, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II степени, отличника кинематографии СССР, город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
30 ноября 2020 года
№ 1535
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