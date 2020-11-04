Ил Дархан наградил якутян

За заслуги в области образования, здравоохранения, ветеринарии, пищевой промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность присвоить почетное звание

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