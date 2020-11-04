Ил Дархан наградил якутян
За заслуги в области образования, здравоохранения, ветеринарии, пищевой промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
СТЕПАНОВОЙ Наталье Романовне, заместителю главы городского округа «город Якутск».
Наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ЕРЕМЕЕВУ Валентину Андреевну, заведующую ветеринарной лечебницей города Якутска государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии города Якутска»;
ИВАНОВА Алексея Саввича, ветерана труда, город Якутск;
КОКАЕВУ Розу Михайловну, заведующую производственной базой муниципального унитарного предприятия «Горснаб» городского округа «город Якутск»;
СЕМЕНОВА Владимира Егоровича, врача-фтизиатра государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Оленекская центральная районная больница».
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
27 октября 2020 года
№ 1484
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