Политика
Ил Дархан наградил якутян
За заслуги в области дорожного строительства, местного самоуправления, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЛУГИНОВА Спиридона Игнатьевича, машиниста трактора общества с ограниченной ответственностью «Кобяйдорстрой», Кобяйский улус (район);
ОБУТОВА Николая Николаевича, машиниста трактора общества с ограниченной ответственностью «Кобяйдорстрой», Кобяйский улус (район);
СЕМЕНОВА Альберта Никандровича, председателя Якутской городской Думы, город Якутск;
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
КОБЯКОВА Степана Степановича, заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Кобяйдорстрой», Кобяйский улус (район).
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
20 октября 2020 года
№ 1478
+7 (999) 174-67-82