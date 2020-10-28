28.10.2020
11:23
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Политика

Ил Дархан наградил якутян

За заслуги в области дорожного строительства, местного самоуправления, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЛУГИНОВА Спиридона Игнатьевича, машиниста трактора общества с ограниченной ответственностью «Кобяйдорстрой», Кобяйский улус (район);

ОБУТОВА Николая Николаевича, машиниста трактора общества с ограниченной ответственностью «Кобяйдорстрой», Кобяйский улус (район);

СЕМЕНОВА Альберта Никандровича, председателя Якутской городской Думы, город Якутск;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

КОБЯКОВА Степана Степановича, заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Кобяйдорстрой», Кобяйский улус (район).

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

20 октября 2020 года

№ 1478

Источник: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-61/
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