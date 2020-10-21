Ил Дархан наградил якутян

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени С.М. Аржакова в области сельского хозяйства, п о с т а н о в л я ю:

за особые заслуги в области агропромышленного комплекса, высокие трудовые достижения в селекционно-племенной работе по сохранению холмогорской породы крупного рогатого скота присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени С.М. Аржакова в области сельского хозяйства за 2020 год с присвоением звания лауреата

СЛЕПЦОВОЙ Светлане Филимоновне, главному зоотехнику общества с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы», заслуженному зоотехнику Республики Саха (Якутия), Олекминский район.

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

ДЬЯЧКОВСКОГО Михаила Михайловича, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II степени, награжденного медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», город Якутск.

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ОСИПОВУ Галину Николаевну, заместителя руководителя департамента животноводства, племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ