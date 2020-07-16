Ил Дархан наградил якутян

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» БАНДЕРОВУ Екатерину Георгиевну, секретаря суда судебного участка № 27 Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия); БОРИСОВА Дмитрия Михайловича, старшего государственного инспектора департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия); ГРИГОРЬЕВУ Аиду Васильевну, руководителя организационно-методического отдела Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия); ЕФИМОВУ Елену Григорьевну, помощника мирового судьи судебного участка № 62 города Якутска Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия); НОТТОСОВУ Веронику Дмитриевну, старшего государственного инспектора территориального подразделения по городу Якутску Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 8 июля 2020 года № 1313

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