16.07.2020
09:51
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Общество

Ил Дархан наградил якутян

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БАНДЕРОВУ Екатерину Георгиевну, секретаря суда судебного участка № 27 Среднеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия);

БОРИСОВА Дмитрия Михайловича, старшего государственного инспектора департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

ГРИГОРЬЕВУ Аиду Васильевну, руководителя организационно-методического отдела Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия);

ЕФИМОВУ Елену Григорьевну, помощника мирового судьи судебного участка № 62 города Якутска Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия);

НОТТОСОВУ Веронику Дмитриевну, старшего государственного инспектора территориального подразделения по городу Якутску Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

8 июля 2020 года

№ 1313

Фото: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-otlichnik-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-respubliki-saha-yakutiya/
Источник: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-otlichnik-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-respubliki-saha-yakutiya/
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