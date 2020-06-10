Ил Дархан наградил якутян

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» БУРЦЕВА Христофора Семеновича, заместителя руководителя департамента по организации и координации завоза грузов Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия); ДЕСЯТКИНА Василия Романовича, заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия); ЕГОРОВУ Лену Васильевну, заместителя руководителя департамента по управлению государственными программами, налоговой политики Министерства экономики Республики Саха (Якутия); КИРИЛЛОВУ Любовь Иннокентьевну, исполняющую обязанности руководителя департамента социального развития Министерства экономики Республики Саха (Якутия); КОРЯКИНУ Марию Викторовну, руководителя департамента комплексного развития системы социального обслуживания Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия); ПЕТРОВУ Евдокию Витальевну, главного специалиста отдела государственной службы, бюджетного планирования и учета Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия); СЛЕПЦОВУ Ирину Михайловну, руководителя департамента социальной политики Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия); ТУПРИНУ Надежду Николаевну, руководителя управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в Анабарском улусе. Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 8 июня 2020 года № 1236

Фото: Из открытых источников. http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-otlichnik-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-rs-ya-11/ Источник:

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