Ил Дархан наградил якутян
За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
БУРЦЕВА Христофора Семеновича, заместителя руководителя департамента по организации и координации завоза грузов Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия);
ДЕСЯТКИНА Василия Романовича, заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия);
ЕГОРОВУ Лену Васильевну, заместителя руководителя департамента по управлению государственными программами, налоговой политики Министерства экономики Республики Саха (Якутия);
КИРИЛЛОВУ Любовь Иннокентьевну, исполняющую обязанности руководителя департамента социального развития Министерства экономики Республики Саха (Якутия);
КОРЯКИНУ Марию Викторовну, руководителя департамента комплексного развития системы социального обслуживания Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
ПЕТРОВУ Евдокию Витальевну, главного специалиста отдела государственной службы, бюджетного планирования и учета Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия);
СЛЕПЦОВУ Ирину Михайловну, руководителя департамента социальной политики Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
ТУПРИНУ Надежду Николаевну, руководителя управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в Анабарском улусе.
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
8 июня 2020 года
№ 1236
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