Ил Дархан наградил троих уважаемых якутян

В Якутии троих многодетных отцов удостоили знаком «Ытык А5а» («Почетный отец»), сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития РС(Я).

Указом главы Якутии Айсена Николаева высокой награды «Ытык а5а» удостоены многодетные отцы Павел Юдинцев, Егор Сыромятников, Николай Жирков.

Знаком «Ытык а5а» награждаются многодетные отцы за особые заслуги в воспитании детей, большой вклад в общественную жизнь республики и личный пример в ведении здорового образа жизни.

Павел Юдинцев из села Иенгра Нерюнгринского района является отцом 14 детей. В 2018 году награжден государственной наградой Российской Федерации – орденом «Родительская слава».

Егор Сыромятников из села Дулгалах Верхоянского района – отец 9 детей, председатель Совета отцов, член общественной комиссии своего наслега.

Николай Жирков из села Кюерэлэх Горного улуса является отцом 6 детей, членом Совета ветеранов своего наслега, имеет почетный знак «Ветеран сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Кроме того, медалями общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» «За вклад в повышение статуса отца и укрепление института семьи» награждены многодетные отцы Николай Харлампьев из села Чычымах Таттинского улуса и Василий Григорьев из села Хордогой Сунтарского улуса. Оба награжденных являются отцами 6 детей и уважаемыми в своих наслегах и улусах гражданами.

Напомним, что в первое воскресенье апреля в Республике Саха (Якутия) отмечается День отца, установленный Указом Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в 1999 году.

Для повышения роли отца в воспитании детей и морального поощрения отцов многодетных семей в 2015 году в Якутии был учрежден знак «Ытык а5а» («Почетный отец»). Учреждение знака «Ытык а5а» является одним из моральных стимулов повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения, выражением общественного признания заслуг отца многодетной семьи.

Выдвижение кандидатур на награждение знаком «Ытык а5а» производится администрацией муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Знак вручается ежегодно трем отцам в рамках празднования Дня отца. Награжденным вручаются удостоверение и знак.