11.03.2020
11:25
443
Общество
Ил Дархан наградил бывшего вице-премьера
За весомый вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную государственную службу наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
СТРУЧКОВА Алексея Александровича, первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) с 2018 по 2020 годы, заслуженного экономиста Республики Саха (Якутия), город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
5 марта 2020 года
№ 1019
Фото: Из открытых источников.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.03.2020
1
11.03.2020
97
11.03.2020
186
11.03.2020
121
11.03.2020
198
11.03.2020
173
11.03.2020
136
11.03.2020
170
11.03.2020
437
11.03.2020
210
11.03.2020
1002
11.03.2020
180
11.03.2020
177
11.03.2020
283
11.03.2020
1530
11.03.2020
629
11.03.2020
320
11.03.2020
1305
11.03.2020
195
11.03.2020
1196
11.03.2020
292
11.03.2020
1601
10.03.2020
345
10.03.2020
306
10.03.2020
1061
10.03.2020
558
10.03.2020
552
10.03.2020
4359
10.03.2020
411
10.03.2020
1452
10.03.2020
1174
10.03.2020
1050
10.03.2020
404
10.03.2020
536
10.03.2020
23463
10.03.2020
425
10.03.2020
1424
10.03.2020
5908
10.03.2020
825
10.03.2020
531
10.03.2020
2331
10.03.2020
531
10.03.2020
940
10.03.2020
873
10.03.2020
608
10.03.2020
2287
10.03.2020
524
10.03.2020
436
10.03.2020
387
10.03.2020
530
10.03.2020
1916
10.03.2020
407
10.03.2020
2975
ТОП НОВОСТИ
10.03.2020
23457
05.03.2020
21520
06.03.2020
14482
05.03.2020
12137
07.03.2020
10383
05.03.2020
7866
05.03.2020
6762
09.03.2020
6511
05.03.2020
6456