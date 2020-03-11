11.03.2020
11:25
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Общество

Ил Дархан наградил бывшего вице-премьера

За весомый вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную государственную службу наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

СТРУЧКОВА Алексея Александровича, первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) с 2018 по 2020 годы, заслуженного экономиста Республики Саха (Якутия), город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

5 марта 2020 года

№ 1019

Фото: Из открытых источников.
Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennoj-nagradoj-respubliki-saha-yakutiya-17/
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