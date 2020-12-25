Ил Дархан наградил Александра ЯКНК и многих других

24 декабря 2020 года глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал наградной указ №1604. Большая группа якутян получает государственные награды Якутии. Среди них – много известных людей. Так, Екатерине Ефимовне Шапошниковой, главному художнику Национального театра танца присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)». ЕГОРОВОЙ Надежде Парфеньевне, корреспонденту службы якутских новостей СахаМедиа присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Саха (Якутия). БАРАХОВОЙ Саргылане Иннокентьевне, дизайнеру ООО «Киэргэ» и МАКСИМОВОЙ Саргылане Васильевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)». Почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» присвоено ЕФИМОВУ Моисею Валентиновичу, начальнику управления кадровой политики АО «Сахатранснефтегаз» и ТЕРЕНТЬЕВУ Александру Владимировичу, первому заместителю генерального директора Комдрагмета. Грамотой главы Республики Саха (Якутия) награждаются КОРОТОВА Надежда Афанасьевна, учитель школы №17, Якутск, ЛУКОВЦЕВ Валерий Николаевич, главный редактор НКИ «Бичик», НИКИФОРОВА Полина Робинзоновна, замначальника налоговой службы Якутска, ПАРФЕНОВ Марк Сидорович, глава Бердигестяха. Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждаются АРГУНОВА Ульяна Алексеевна, директор школы №20, Якутск; АФАНАСЬЕВ Николай Степанович, замминистра сельского хозяйства; ДЬЯЧКОВСКАЯ Виктория Николаевна, заместитель руководителя Управы Гагаринского округа; ЯКНК-ЗАХАРОВ Александр Семенович, руководитель службы контроля One Click Yakutia. Кроме названных в наградном указе много, очень, много якутян. Поздравляем всех награжденных государственными наградами Якутии!

Фото: ИГ В Якутии.ру Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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