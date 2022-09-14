14.09.2022
16:03
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Общество

Ил Дархан наградил 100-летнего якутянина

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

КОЛТОВСКОГО Семена Ивановича, участника Великой Отечественной войны, город Якутск.

Глава Якутии
Айсен Николаев

12 сентября 2022 г.
№ 2592

Фото: https://t.me/republic_sakha_yakutia14
Источник: Официальный канал Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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