Ил Дархан: Мы проведем лучший Кубок мира в истории

23 февраля Айсен Николаев проконтролировал ход подготовки к Кубку Мира по вольной борьбе в Центре спортивной подготовки «Триумф». Глава республики осмотрел все локации, где будут проходить соревнования, проживать, питаться и тренироваться спортсмены, зону медицинского контроля и реабилитации спортсменов. Участие в Кубке подтвердили 8 лучших команд мира — Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Турция, Монголия и Иран. Программа согласована с Объединенным миром борьбы (UWW). Кубок стартует в республике 16 марта.

Сегодня в ЦСП «Триумф» выполнен основной фронт работ по подготовке мероприятия: необходимый ремонт завершится до начала марта, ведется взаимодействие по устранению замечаний контрольных структур, утверждены схемы транспортных маршрутов, расписан тренировочный процесс участников Кубка мира. Кроме мест размещения участников и гостей в самом комплексе подготовлены номера в ближайших к Центру гостиницах города. Меню для гостей и участников разработано с учетом традиций каждой страны-участницы Кубка.

В едином стиле согласно брендбуку Объединенного мира борьбы (UWW) будут оформлены место проведения соревнований, тренировочные зоны, зоны аккредитации и встречи гостей и участников. В данное время ведется инструктаж и обучение порядка 100 волонтеров, задействованных на Кубке мира. Во время обхода помещений Айсен Николаев заострил внимание организаторов на вопросах обеспечении безопасности, в частности во избежание скопления зрителей в зоне досмотра необходимо продумать схему трехточечного пропуска в комплекс. Кроме того, глава региона тщательно ознакомился с комплексом мер медицинского контроля и сопровождения спортсменов: подготовке к соревнованиям, восстановлению после больших физических нагрузок, психологической поддержки.

Учитывая то, что организаторами прогнозируется высокая посещаемость мероприятия, для комфортного просмотра схваток на боковых секторах в зале комплекса будут установлены дополнительные световые экраны. Во время проведения Кубка мира, якутяне смогут приобщиться к большому спортивному мероприятию приняв участие в промо-акциях в трех крупных торговых центрах столицы, где будут установлены борцовские помосты.

На совещании, состоявшемся после осмотра комплекса, были детально обсуждены организационные вопросы, культурная и экскурсионная программа, вопросы обеспечения безопасности во время проведения масштабного мероприятия.

«Мы удостоились большой чести – провести мероприятие мирового уровня в нашей республике. Как и все поклонники вольной борьбы, я очень рад этому и уверен, что большие ожидания и надежды, связанные с этим событием будут оправданы. Восемь лет Кубок мира по вольной борьбе не проводился в России и восемь лет Россия не побеждала в нем. Зная, как в нашей республике любят этот вид спорта, я уверен, что мы проведем лучший Кубок мира в истории» — сказал во время совещания Айсен Николаев.

До старта Кубка мира осталось всего 20 дней и 18 дней до начала прибытия гостей и участников – за это время оргкомитету необходимо устранить все замечания и обеспечить проведения мероприятия на высоком международном уровне.

Фото СпортЯкутия