Ил Дархан: Мы должны лучше подготовиться к осени

С 1 августа в Якутии открываются организации общепита.

Об этом сообщил глава РС(Я) Айсен НИКОЛАЕВ на брифинге сегодня, 31 июля. Все кафе и рестораны будут работать с соблюдением социальной дистанции в 2 метра.

Ил Дархан подчеркнул, что такое смягчение ограничительных мер принято с учетом того, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно хорошо контролируется и со стороны муниципальных образований, и со стороны Роспотребнадзора.

Глава отметил, что также сам бизнес понимает всю полноту ответственности за соблюдение мер безопасности. При их несоблюдении предприятию решением суда могут быть предъявлены не только штрафы, но и приняты меры по закрытию или приостановлению деятельности.

За последние сутки в Якутии зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 40 случаев выявлено в Якутске, 6 — в Нерюнгринском, 5 – в Верхоянском, по 3 случая – в Амгинском и Нюрбинском районах, также единичные случаи выявлены в нескольких районах.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике сохраняется непростая.

«Если мы видим, что в течение месяца в Якутске наблюдается достаточно стабильная ситуация, то в районах есть скачки заболеваемости, которые нас серьезно тревожат», – сказал Айсен Сергеевич.

По новым случаям все контакты выявлены и изолированы. Есть уверенность, что по ним дальнейшего распространения инфекции не будет.

Сегодня в тяжелом состоянии находятся 26 больных, из них трое – на аппарате ИВЛ. За их жизни борются врачи.

За сутки лабораториями республики исследуются 2500-3000 тестов на коронавирус.

«Это позволяет выявлять болезнь на ранней стадии и проводить в основном амбулаторное лечение», — отметил глава.

Ил Дархан сообщил, что за последнюю неделю устойчиво снижается количество больных, которые пребывают в стационарах или лечатся амбулаторно. С учетом позитивной динамики принято решение о сокращении количества соответствующих коек в Якутске.

Айсен Николаев отметил, что по итогам заседания у президента РФ Владимира ПУТИНА в республике начинается подготовка к осеннему сезону ОРВИ и гриппа. Минздраву РС(Я) дано поручение об организации диспансеризации якутян с августа и проведении прививочной кампании с охватом школьников и всего населения.