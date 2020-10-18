Ил Дархан: Мать-дорогое слово

Дорогие матери Якутии!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – с Днём матери в Республике Саха (Якутия)!

Мать – это дорогое слово, с которым неразрывно связаны самые сильные и чистые чувства. С самых первых дней мать питает нас жизненной силой, ухаживает с любовью и лаской, вручает главные ориентиры для будущего и формирует ценности. От привязанности ребёнка к своей матери начинается его доверие к большому миру, его жизненная траектория, его победы и достижения.

Именно поэтому во все времена велика роль матери в развитии общества.

Сегодня в Российской Федерации уделяется огромное внимание поддержке материнства и детства. Одной из приоритетных задач нашего государства является обеспечение условий для благополучного рождения детей и их воспитания. Принимаются действенные и эффективные меры по укреплению социальных гарантий для матерей, расширяется перечень материальной поддержки.

Очень важно, что в нашей стране проводится целенаправленная работа по обретению семьи и матери детьми, которые по разным обстоятельствам лишены родительской заботы. Это очень нужное направление социальной политики нашего государства.

В Республике Саха (Якутия) всегда придаётся большое значение вопросам охраны материнства и детства, поддержки молодых и многодетных семей. Осуществляется комплекс мер по социально-экономической поддержке семей с детьми, улучшению демографической ситуации, повышению статуса института семьи и семейных ценностей. В Якутии активно ведется строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения, спортивных и досуговых учреждений.

Дорогие матери Якутии! В этот замечательный день выражаю вам огромную благодарность за вашу любовь и заботу, за ваш большой и часто невидимый труд – за воспитание достойных граждан, за уют, который вы создаёте и поддерживаете в наших домах, за тот негасимый свет в наших сердцах, который зажигается вашей любовью и ведёт нас по жизни! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях царит любовь и понимание, пусть родные и близкие всегда будут рядом с вами и радуют успехами!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев