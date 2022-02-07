07.02.2022
16:07
291
Якутск
Ил Дархан любуется видом из окна 😍
Глава Якутии Айсен Николаев поделился с подписчиками видом из окна своего кабинета.
Добрый день, Якутск!
Люблю вид из окна своего кабинета. Отвлечешься от работы, посмотришь — на главной площади для жителей столицы уже готовится к открытию каток.
Сорокаградусные морозы отступают, 33 градуса сегодня, для нас это — тепло! Буквально на днях у якутского «Быка холода» ломается первый рог и приближение весны не за горами.
Сейчас непростое для всех время, но вместе мы обязательно справимся!
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Айсена Николаева
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.02.2022
29
07.02.2022
209
07.02.2022
341
07.02.2022
169
07.02.2022
107
07.02.2022
283
07.02.2022
221
07.02.2022
359
07.02.2022
519
07.02.2022
251
07.02.2022
145
07.02.2022
315
07.02.2022
458
07.02.2022
141
07.02.2022
683
07.02.2022
144
07.02.2022
161
07.02.2022
140
07.02.2022
213
07.02.2022
1713
07.02.2022
196
07.02.2022
328
07.02.2022
324
07.02.2022
198
07.02.2022
370
07.02.2022
267
07.02.2022
348
07.02.2022
520
07.02.2022
241
07.02.2022
201
07.02.2022
250
07.02.2022
160
07.02.2022
243
07.02.2022
226
07.02.2022
459
07.02.2022
811
06.02.2022
699
06.02.2022
2213
06.02.2022
956
06.02.2022
890
06.02.2022
650
06.02.2022
1472
06.02.2022
2827
06.02.2022
3235
06.02.2022
371
06.02.2022
524
06.02.2022
574
06.02.2022
406
06.02.2022
503
06.02.2022
564
06.02.2022
1639
06.02.2022
627
05.02.2022
1517
05.02.2022
578
05.02.2022
1303
05.02.2022
588
05.02.2022
715
05.02.2022
537
05.02.2022
489
ТОП НОВОСТИ
03.02.2022
16649
04.02.2022
15793
04.02.2022
10293
04.02.2022
5692
02.02.2022
5143
01.02.2022
4596
01.02.2022
3960
02.02.2022
3707