Ил Дархан любуется видом из окна 😍

Глава Якутии Айсен Николаев поделился с подписчиками видом из окна своего кабинета.

Добрый день, Якутск!

Люблю вид из окна своего кабинета. Отвлечешься от работы, посмотришь — на главной площади для жителей столицы уже готовится к открытию каток.

Сорокаградусные морозы отступают, 33 градуса сегодня, для нас это — тепло! Буквально на днях у якутского «Быка холода» ломается первый рог и приближение весны не за горами.

Сейчас непростое для всех время, но вместе мы обязательно справимся!