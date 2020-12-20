Ил Дархан интересуется перспективами «Тыгын Дархана»

По фильму «Тыгын Дархан» планируют создать сериал, куда войдет оставшийся отснятый материал. Об этом и других творческих планах во время пресс-конференции творческой группы кинофильма рассказал режиссер картины Никита Аржаков, передает ЯСИА.

Режиссер фильма «Тыгын Дархан» Никита Аржаков рассказал, что глава республики Айсен Николаев смотрел фильм два раза, и он спросил у режиссера о возможности сделать сериал по фильму.

«Я очень обрадовался тогда. Действительно, у нас 6 часов отснятого материала. Мы все сцены снимали с расчетом, что потом после фильма можно было бы сделать сериал. Там очень подробно все. В наше время сложно смотреть фильмы стало, потому что появились хорошие сериалы«, — сказал режиссер картины.

Он добавил, что из 6 часов отснятого материала должно получится 4-5 полных серий. Сейчас главная задача создателей проекта смонтировать и сделать телесериал по фильму. Он отметил, что его будут показывать как минимум по всей России.

Он также рассказал о планах снять фильм по произведению Далана «Глухой Вилюй». Данную идею также поддержал глава республики.

«Важнейшая задача — снять «Глухой Вилюй» по Далану. Тогда мы бы закончили цикл мощных романов по истории нашего народа. Если не будет «Глухого Вилюя», то цикл будет незаконченным. Мы планируем снять фильм на исторической местности, где жили народы, которые описываются в романе — это в Оленекском улусе мы будем снимать«, — рассказал он.

Пресс-конференция творческой группы кинофильма «Тыгын Дархан» была посвящена итогам XIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече», на котором якутский фильм получил три награды: приз президента фестиваля, номинации «Лучший оператор» и «Лучший актер»