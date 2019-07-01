Ил Дархан и первая леди вместе с известным шаманом

На ысыахе Туймаады, прошедшим в минувшие выходные, SakhaLife зафиксировал главу Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, его жену Людмилу Валерьевну вместе с известным шаманом — Федотом Петровичем ИВАНОВЫМ, которого называют ДьӨккӨн Уола и Эмчит СӨдYӨт. Из ныне практикующих шаманов он считается самым сильным. Родился он в селе Эбя (Жемконский наслег) Вилюйского улуса. Стоит отметить, что в этом месте родились много очень сильных шаманов и удаганок Якутии. Считается, что ДьӨккӨн Уола принадлежит к известному шаманскому роду, который гордится легендарной красавицей-удаганкой Анной ПАВЛОВОЙ – АЛЫhАРДААХ и Владимиром Алексеевичем КОНДАКОВЫМ, Айыы шаманом, доктором медицинских наук, кандидатом психологических наук, признанным в Ассоциации профессиональных гипнотизеров мира при ЮНЕСКО сильнейшим шаманом мира, возродившим древнюю якутскую религию Аар Айыы итэ5элэ.

По сей день Федот Петрович живет на своей родине.

С 90-ых годов прошлого века к нему стали приезжать из многих улусов на лечение. О нем как о действующем шамане снимали фильмы французские и японские журналисты. Считается, что на российском телевидении его камлание в традиционной шаманской одежде показал Сергей ЯСТРЖЕМСКИЙ, которого представил шаману известный политик Афанасий МАКСИМОВ. Седует Эмчит согласился на сьемки при условии, что в кадр не попадет его лицо.

Обычно этот шаман ведет уединенный образ жизни, избегает светских и публичных мероприятий, а если и посещает их, то старается не выделяться.

Однако SakhaLife уже дважды узнал его на совместных фото с Айсеном Николаевым. В первый раз это случилось в сентябре 2017-го, на инаугурации Айсена НИКОЛАЕВА при вступлении на пост мэра после повторно выигранных выборов. И вот сейчас, на ысыахе Туймаады вместе с Ил Дарханом и первой леди Якутии.