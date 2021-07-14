Ил Дархан и глава Счетной палаты Якутии обсудили актуальное

14 июля глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты республики Егором Марковым.

Егор Марков проинформировал об основных итогах работы Счетной палаты в первом квартале 2021 года. Так, завершены четыре мероприятия, в том числе тематические контрольные мероприятия. В работе находятся 15 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Проведён анализ хода реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе. По предложению Главы республики завершено контрольное мероприятие «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в рамках государственных программ РС(Я) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 — 2022 годы» и «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы».