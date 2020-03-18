Ил Дархан дал указания по коронавирусу главам районов

Айсен Николаев провел совещание по эпидемиологической ситуации с главами муниципальных районов. В режиме видеоконференцсвязи руководитель республики дал ряд указаний и рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Николаев поручил главам районов обеспечить исполнение пунктов указа по введению режима повышенной готовности и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, подписанного им накануне.

Глава настоял, чтобы все оперативные штабы, созданные в районах, перешли на круглосуточный режим. «Ситуация серьезная. Вы должны предоставлять информацию в оперативный штаб республики не за несколько часов, а за несколько минут», – отметил он.

Ил Дархан обратил внимание, что на главах районов в полной мере лежит ответственность, чтобы граждане, посещавшие страны хотя бы с одним случаем заражения коронавирусной инфекцией, сообщали об этом на горячую линию. Вместе с главными врачами центральных районных больниц и санитарными врачами им предстоит организовать работы по медицинскому наблюдению таких людей, а также привлечь органы внутренних дел к осуществлению строгого контроля за самоизоляцией в течение 14 дней.

По словам Николаева, по сей день в адрес руководства республики и кабмина поступают просьбы по предоставлению разрешения на проведение тех или иных массовых мероприятий. «До 10 апреля все мероприятия, число участников которых превышает 50 человек, должны быть отменены. Мы работаем в режиме повышенной готовности. Прошу обратить на это особое внимание и обеспечить беспрекословное выполнение поручения», – сказал он.

Глава поручил руководителям районов провести инвентаризацию наличия продовольственных товаров и предметов первой необходимости на территориях, а также осуществлять строгий контроль за формированием цен, соблюдением установленных предельных торговых надбавок.

Он отметил, что во всех культурных, спортивных объектах, социальных учреждениях республики, включая детские дома и дома для престарелых, должна быть проведена санитарная обработка.

Главам необходимо рекомендовать работодателям перевести сотрудников на дистанционную форму работы. «При нынешней ситуации, когда образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, а культурные и спортивные мероприятия перенесены, считаю нецелесообразным держать штат на рабочих местах с утра до вечера», – сказал руководитель республики.

Айсен Николаев дал рекомендации и по формированию обсерваторов. Он назвал недопустимым создание таких объектов на базе медицинских учреждений, в том числе в туберкулезных больницах и в непригодных по площади помещениях.

«Здание обсерватора не должно быть в радиусе жилой застройки или в центре населенного пункта. В приоритете – блочная или секционная планировка с санитарными узлами. В одном блоке или одной секции необходимо размещать не более четырёх человек. Здесь слово должно быть за главными врачами больниц и санитарными врачами. Вы должны исполнять то, что они требуют», – отметил глава.

Кроме того, Ил Дархан поручил главам районов обеспечить своё присутствие на местах, отменить все рабочие командировки и другие поездки. По его словам, такие селекторные совещания будут проводиться два раза в неделю, пока ситуация не стабилизируется.