Ил Дархан: 27 апреля – особо значимая дата для каждого якутянина

Уважаемые якутяне! Сограждане!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично от всей души поздравляю Вас с Днем Республики Саха (Якутия)!

27 апреля – особо значимая дата для каждого якутянина. Провозглашение в далёком 1922 году Якутской АССР стало началом новой, прорывной вехи в истории якутской земли. Сегодня мы с почтением и благодарностью вспоминаем Платона Ойунского, Максима Аммосова, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Степана Васильева и других наших выдающихся государственных и общественных деятелей. Они стояли у истоков нашей государственности, проявив в самое нужное время политическое мужество и высокий патриотизм.

В 1992 году, ровно 70 лет спустя, в этот же день вступила в силу новая Конституция Республики Саха (Якутия), определив её статус в составе Российской Федерации. Новейший период развития Якутии неразрывно связан с именем Михаила Николаева и его соратников.

За эти годы наша республика прошла масштабный путь единой судьбой с великой Россией. Этот путь ознаменован многими победами и достижениями! За это время был совершён огромный скачок в развитии всех отраслей народного хозяйства и социальной жизни.

Сегодня перед нами стоят задачи по наращиванию динамики позитивных перемен, которые изо дня в день происходят в нашем регионе. Мы ставим новые задачи по эффективному недропользованию, увеличению объёмов добычи и переработки сырья, по сокращению ущерба окружающей среде от промышленной деятельности. У нас осуществляются крупнейшие инфраструктурные проекты, новые горизонты развития раскрываются перед Арктикой.

Во всех уголках нашей огромной республики успешно реализуются национальные проекты: возводится новое жильё вместо ветхого, улучшаются дороги, облагораживается облик городов и сёл, укрепляются и модернизируются системы здравоохранения, образования и культуры, растут демографические показатели.

Мы направляем ресурсы и усилия на создание несырьевой экономики, основанной на интеллектуальном и креативном капитале якутян.

Как и во все времена главными ориентирами для нас являются повышение качества жизни и самореализация человека. У нас есть сильное стремление улучшать окружающее пространство, добиваться высоких показателей во всём, быть счастливыми на родной земле. Своим сегодняшним трудом мы определяем будущее нашей республики как высокоразвитого региона России, в котором живут талантливые и сильные люди!

Дорогие якутяне! Сограждане! Каждый из нас вносит вклад в устойчивое развитие родной Якутии. Мы с уверенностью смотрим в будущее, творя добрые и масштабные дела уже сегодня!

Пусть процветает наша любимая Республика Саха (Якутия)! Уруй-айхал!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Ил Дархан Айсен Николаев Саха Өрөспүүбүлүкэтин күнүнэн эҕэрдэлиир

Саха сирин ытык-мааны олохтоохторо! Биир дойдулаахтарым!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини Саха Өрөспүүбүлүкэтин күнүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

Муус устар 27 күнэ Саха сирин хас биирдии олохтооҕор уһулуччу суолталаах. 1922 сыллаахха тэриллибит Саха АССР Сахабыт сирин устуоруйатыгар сайдыы саҥа кэмин тосхойбута. Бу күн биһиги Былатыан Ойуунускайы, Максим Аммосовы, Исидор Бараховы, Степан Аржакову уонна да атын үтүөкэннээх судаарыстыбаннай уонна уопсастыбаннай деятеллэри махтана ахтан-санаан ааһабыт. Бу ытык дьоммут тустаах кэмҥэ бэлиитикэҕэ хорсуннарынан, төрөөбүт сирдэригэр бэриниилээхтэринэн судаарыстыбаннаһы төрүттээбиттэрэ.

Ити кэмтэн номнуо 70 сыл ааспытын кэнниттэн, 1992 сыллаахха, Саха сирэ Россия Федерациятын састаабыгар саҥа статуһун быһаарар өрөспүүбүлүкэ саҥа Конституцията күүһүгэр киирбитэ. Сахабыт сирин сайдыытын саҥа кэмэ Михаил Николаевы уонна кини үөлээннээхтэрин кытта быстыспат ситимнээх.

Бу сыллар тухары биһиги өрөспүүбүлүкэбит улуу Россияны кытта үгүс кыайыылаах, ситиһиилээх сайдыы суолун тутуһан кэллэ. Бу кэм устата норуот хаһаайыстыбатын бары салаалара уонна социальнай эйгэ тэтимнээхтик сайыннылар.

Бүгүн биһиги иннибитигэр региоҥҥа күннэтэ бэлиэтэнэр үтүө уларыйыылар тэтимнэрин өссө күүһүрдэр сорук турар. Сир баайын көдьүүстээхтик туһанарга, сырьену хостооһун уонна таҥастааһын кээмэйин улаатыннарарга, тулалыыр эйгэҕэ промышленнай үлэттэн тахсар хоромньуну аҕыйатарга туһуламмыт саҥа соруктары туруорабыт. Өрөспүүбүлүкэбитигэр инфраструктура бөдөҥ бырайыактара олоххо киирэллэр, Арктиканы сайыннарыы саҥа саҕахтара арыллаллар.

Киэҥ-куоҥ сиринэн-уотунан тайаан сытар өрөспүүбүлүкэбит бары муннуктарыгар национальнай бырайыактары олоххо киллэрэргэ сүҥкэн үлэ ыытыллар. Хаарбах туруктаах олорор дьиэлэри көтүрэн саҥа дьиэлэри тутабыт, суоллары тупсарабыт, куораттар уонна сэлиэнньэлэр тас көстүүлэрин тупсаҕай оҥоробут, доруобуйа харыстабылын, үөрэх уонна култуура эйгэлэрин бөҕөргөтөбүт уонна сайыннарабыт, демография көрдөрүүлэрин үрдэтэбит.

Саха сирин олохтоохторун булугас өйдөрүгэр, айар дьоҕурдарыгар олоҕурар сырьеҕа тирэҕирбэт экэниэмикэни тэрийэргэ күүспүтүн-кыахпытын түмэбит.

Ханнык да кэмҥэ буоларын курдук биһиги үлэбит-хамнаспыт олох хаачыстыбатын тупсарыыга уонна хас биирдии киһи тус кыаҕын арыйыытыгар туһаайыллар. Биһиги бары тулабытын тупсарарга, барытыгар үрдүк көрдөрүүнү ситиһэргэ, төрөөбүт дойдубутугар дьоллоох буоларга дьулуһабыт. Талааннаах уонна ураты кыахтаах дьон олорор Россия үрдүк сайдыылаах региона буолар инники кэскилбитин кимиилээх үлэбитинэн түстүүбүт.

Күндү Саха сирин дьоно! Биир дойдулаахтарым! Хас биирдиибит төрөөбүт Сахабыт сирэ бигэтик сайдарыгар дьоһун кылаатын киллэрэр. Күн бүгүн киэҥ хабааннаах үтүө дьыалалары олоххо киллэрэн, иннибит диэки эрэллээхтик хардыылыыбыт!

Тапталлаах өрөспүүбүлүкэбит үүнэ-сайда, чэчирии туруохтун! Уруй-айхал!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев