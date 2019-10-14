Иконостас для нового храма прибыл в Кысыл-Сыр

Уникальный иконостас, подаренный компанией «ЯТЭК» новому храму Покрова Пресвятой Богородицы, доставлен в поселок Кысыл-Сыр, установлен и готов к обряду освящения.

Установка иконостаса для прихожан символизирует завершение еще одного важного этапа в восстановлении храма. Три года назад, когда храм полностью сгорел, никто и не верил, что вскоре в поселке снова будут проходить полноценные церковные службы. Серьезную поддержку оказала компания «ЯТЭК»: всего два года ушло на восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Все это время активно велось строительство нового здания, сотрудники компании даже выходные дни проводили на этом важном для поселка объекте. Теперь, когда строительные и отделочные работы полностью закончены, храму необходима церковная утварь. Но главным для внутреннего убранства стал иконостас, один из главных и самых дорогостоящих элементов внутреннего оформления. Именно поэтому в «ЯТЭК» очень ответственно подошли к выбору и покупке: иконостас в древнерусском классическом стиле был заказан и изготовлен в городе Волгодонске и ехал в Кысыл-Сыр через всю страну. Он весит более полутора тонн, и чтобы доставить его в Якутск сотрудниками «ЯТЭК» была разработана целая стратегия. Дорога до поселка заняла порядка месяца. И вот иконостас доставлен, собран и готов к обряду освящения.

Свое место на стенах храма заняли и уникальные рукописные иконы, которые также были подарены «ЯТЭК» прихожанам поселка. Иконы изготавливались на заказ, вручную и доставлены из разных городов России, на изготовление каждой ушло от полугода, не говоря уже о двух иконах в человеческий рост, которые создавались на протяжении многих месяцев. Одна из икон была заказана в Киево-Печерской лавре.