«Ийэ5э махтал» праздничный концерт в цирке!

Государственный цирк имени Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет милых, дорогих женщин, мам, бабушек с наступающим Днем Матери! В эти замечательные, по-зимнему светлые, праздничные дни подарите своим мамам любовь и внимание, пригласите на праздничный концерт «Ийэ5э махтал» («Благодарность матери»), который состоится 23 октября в 17.00 ч.

В этот торжественный вечер для вас выступят артисты с оригинальными цирковыми номерами, грациозный балет цирка, звезды якутской эстрады: Анастасия ГОТОВЦЕВА, Василий ЕРЕМЕЕВ, Валентина РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, Санита Ай, Альбина ДЕГТЯРЕВА, Анатолий ГОРОХОВ, Милена БОРИСОВА. Живая музыка от группы «SESSION CLUB».

Ведущая концерта — Анастасия РЕБРОВА.

Возрастное ограничение: 12+

Онлайн-продажа билетов на сайте afisha.ykt.ru

Дата: 23 октября

Начало: 17.00 ч.

Стоимость билетов: 800 и 1000 руб.

Справки по телефонам: 735-537 и 42-95-68.

Все мероприятия проходят с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).