III международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» начнется с флешмоба

Завтра, 16 июня, перед торжественным открытием конкурса в 11 часов на площади Орджоникидзе пройдет массовый флешмоб игры на хомусе. Участники выстроятся в виде цифры 100 в честь 100-летия ЯАССР. К ним присоединятся районы и города Якутии. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на НВК «Саха».

Напомним, масштабное мероприятие, посвященное 100-летию образования ЯАССР, пройдет 16-17 июня в Саха академическом театре имени П.А. Ойунского. Глава Якутии Айсен Николаев ранее отметил, что конкурс задаст новый импульс развитию древнейшего жанра музыкальной культуры народов мира – игры на варгане, пропаганде якутского хомуса на мировом уровне.

Особенностью III Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира» станет выступление участников в очном и онлайн форматах. Сегодня в республиканском медиацентре «Сахамедиа» после пресс-конференции организаторов состоялась жеребьевка, по результатам которой определен порядок выступления исполнителей. Учитывая разницу в часовых поясах, участники по видеоконференцсвязи будут выступать завтра с 17 до 19 часов дня.

На пресс-конференции от имени Главы республики Айсена Николаева участников и организаторов международного конкурса приветствовал заместитель председателя Правительства Якутии Сергей Местников.

Вице-премьер напомнил, что в первом Международном конкурсе участвовали 21 хомусист, во втором – 27 человек, в третьем — 38 участников. «Это говорит о растущем интересе молодежи к варганной музыке в разных странах мира, также о статусе Якутска как центра хомусистов всего мира», – сказал Сергей Местников и подчеркнул, что в республике заинтересованы в дальнейшем развитии хомуса, приобщении детей и молодежи к данному виду искусства.

По словам Ивана Алексеева -Хомус Уйбаана, 31 год назад в первом конкурсе выявили 9 классиков варганной музыки, во втором конкурсе — тоже 9 исполнителей из разных стран разной культуры. «Но эти культуры воедино сливаются, когда они встречаются. Мы будем свидетелями рождения нового этапа классики варганной музыки. Хомусист-виртуоз мира – это уже классик. Горжусь тем, что такая музыка любима народом. Эта музыка имеет свое будущее», – подчеркнул основатель Музея и центра хомуса народов мира.

Как отметил, президент Международного общества варганистов и председатель жюри конкурса Франц Кумпл (Австрия), первый тур конкурса состоит из двух частей. Первая часть – это традиционная игра на хомусе, вторая – свободная импровизация. На второй тур пройдут исполнители, которые покажут не только отличную технику, но и смогут создать неповторимую атмосферу во время своей игры. Лучшие из них будут удостоены высокого звания «Хомусист-виртуоз мира».

Директор Музея и центра хомуса народов мира Дмитрий Бястинов представил состав жюри конкурса. Председатель – Франц Кумпл (Австрия), члены – Иван Алексеев (Якутия), доктор культурологии Валентина Сузукей (Тыва), виртуозы — хомусисты мира Лео Тадагава (Япония), Альбина Дегтярева и Спиридон Шишигин (Якутия), генеральный секретарь Международного общества варганистов Арон Зилаги (Венгрия). Также прибыли два почетных гостя Миндигафур Зайнетдинов из Башкортостана и Аюш Менхчимэг из Монголии.

Проект реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив страны. Организаторами выступают Правительство РС(Я), Министерство культуры и духовного развития, Музей и Центр хомуса народов мира в г. Якутске и Международное общество варганистов. Первый международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» состоялся в 1991 году, второй – в 2011 году.