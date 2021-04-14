III Лесопромышленный форум РС (Я) ждет участников

Приглашаем Вас принять участие в Третьем Лесопромышленном форуме Республики Саха (Якутия) «Cовременные технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность», который состоится 19 мая 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» и приурочен к 65-летию высшего аграрного образования Якутии.

Целью форума является ознакомление представителей лесопромышленного бизнеса Республики Саха (Якутия) с современными машинами, оборудованием и технологиями для лесозаготовок, деревообработки, искусственного лесовосстановления и лесоразведения, лесоочистки заросших древесно-кустарниковой растительностью земель сельхозугодий, разрубки линейных объектов.

В форуме примут участие представители ведущих компаний-производителей машин и оборудования лесного комплекса.

Участие в форуме бесплатное.

Необходима предварительная регистрация слушателей на форум, в связи с ограниченным количеством мест и раздаточных материалов.

Регистрация электронная, по адресу: https://conf.alestech.ru/ykt2021

Будем искренне рады видеть Вас в числе участников форума.