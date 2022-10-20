III форум психологов Якутии посвящен поддержке участников СВО и их семей

О медико-психологической и социальной реабилитации участников специальной военной операции, психологической поддержке военнослужащих и их семей речь шла на площадке III Форума психологов республики. В мероприятии участвуют порядка 250 человек в очно-дистанционном формате.

Психологи из разных районов республики, работающие с призывниками и их близкими с начала частичной мобилизации, обменялись профессиональными наработками с участниками мероприятия.

Представитель матерей военнослужащих Нюргуяна Хоютанова поделилась переживаниями своей семьи и сообщества, отметила необходимость психологической поддержки семей мобилизованных и военнослужащих-участников спецоперации.

По мнению участников обсуждения, необходима выверенная, комплексная реабилитационная программа для демобилизованных, с учетом особенностей психологии якутян.

Кроме этого, на второй секции форума остановились на проблемах развития системы профилактики и реабилитации девиаций несовершеннолетних и молодежи.

Еще одной темой стало развитие психологической поддержки в муниципальных образованиях региона. Результативное межведомственное взаимодействие рассмотрели на примере Намского филиала Республиканского психологического центра.

Во второй день форума, 21 октября, состоится пленарное заседание под модерацией заместителя председателя Правительства РС (Я) Ольги Балабкиной.

Напомним, с 2021 года в республике реализуется программа по охране психологического здоровья населения в рамках национальных проектов «Здоровье» и «Демография».