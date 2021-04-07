II Верхоянские чтения ждут вас!

Институт непрерывного профессионального образования АГАТУ совместно с Научной библиотекой им. К.Д. Уткина, ЯРО РГО и с землячеством «Верхоянье» проводит «II Верхоянские чтения», посвященные 150-летию Верхоянской средней школы.

Главной целью конференции является привлечение к научной работе школьников и учащихся ССУЗов из северных улусов, которым не всегда хватает живого сопровождения своей деятельности профессорами и преподавателями ведущих вузов республики.

Вместе с тем, стоит отметить, что научно-практическая конференция прославляет людей труда, тружеников села, которые своим ежедневным трудом поднимают сельское хозяйство. Это дань уважения нашим отцам и дедам, которые в сложное для страны время, трудились в различных отраслях народного хозяйства. Их результаты труда мы воочию в настоящем.

Напомним, что первые «Верхоянские чтения» проводились в 2018 году и были посвящены 100-летию Алексея Дмитриевича Горохова — заслуженного работника народного хозяйства Якутской АССР, лауреата Всесоюзной выставки народного хозяйства (ВДНХ), Почетного гражданина Верхоянского района, зачинателя племенного разведения янской породы лошадей.

В этом году научно-практическое мероприятие проводится только в заочном формате. Все присланные работы будут рассмотрены квалифицированным жюри во главе с председателем – профессором, доктором экономических наук Михаилом Егоровичем Тарасовым. Все оригинальные работы будут опубликованы в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

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