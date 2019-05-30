C 31 мая по 3 июня 2019 г. в Якутске под эгидой Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Всероссийское духовое общество» имени Валерия ХАЛИЛОВА и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдет II Межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо».
Фестиваль организован с целью:
— выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в области музыкального искусства, совершенствование их профессионального мастерства, активизации музыкальной деятельности и творческого потенциала духовых оркестров, в том числе профессиональных, ученических, любительских;
— содействия расширения репертуара духовых оркестров и ансамблей, поддержки, сохранения традиций и развития исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах, популяризация духовой музыки как одного из массовых видов искусства;
— нравственного, эстетического и патриотического воспитания молодежи на лучших образцах отечественной и зарубежной музыки, обмен опытом коллективной игры на духовых и ударных инструментах.
Участники фестиваля:
— Духовой оркестр «Lena River Brass» Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко, дирижер – П. ВАСЬКОВСКИЙ;
— Владислав ЛАВРИК – преподаватель МГК им. П.И.Чайковского, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, главный дирижер Камерного оркестра Оренбургской филармонии;
— Духовой оркестр ВШМ РС(Я) им. В.А. Босикова, лауреат конкурса-фестиваля «Серебряные трубы Черноморья», дирижер – А. Кузьмин;
— Духовой оркестр ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище)», дирижер – А. МАЛЫШЕВ;
— Этнографический ансамбль малочисленных народов Севера «Гулун», участник международных фестивалей, руководитель – Л. НИКИТИНА;
— Группа барабанщиков «Тэтим», руководители – Герман и Клавдия ХАТЫЛАЕВЫ;
— носители традиционной культуры малочисленных народов Севера: Вячеслав КЕМЛИЛЬ (с. Черский) и Максим ДУТКИН (п. Чокурдах).
Программа:
|Дата
|Время
|Мероприятие
|место
|
31 мая
|Заезд участников
|14:00
|Пресс-конференция
|Детская школа искусств №1 г. Якутска, ул. Ярославского, 27, оф. 118
|
1 июня
|15:00
|Выступление сводного духового оркестра
|Городской парк культуры и отдыха
|15:30
|Торжественное шествие участников фестиваля
|Дворец детского творчества (ул. Кирова) – пл. Ленина
|16:00
|Концерт-открытие II Межрегионального фестиваля духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо»
|пл. Ленина
|
2 июня
|10:00 – 18:00
|Выставки: «Планета Чайковский», «Международный конкурс им. П.И.Чайковского»
|НХМ РС(Я) ул. Кирова, 9
|14:00 – 15:00
|Концерт духового оркестра «Lena River Brass», дирижер П. Васьковский с участием Вячеслава Кемлиль (с.Черский) и Максима Дуткина (с. Чокурдах)
|Пл. Ленина
|
3 июня
|11:00
|Мастер-класс Вячеслава Кемлиль (с.Черский) и Максима Дуткина (с. Чокурдах)
|Государственный театр малочисленных народов Севера
|18:30
|Закрытие фестиваля «Фанфары земли Олонхо». Концерт «Медный бум-2», дирижер, солист Владислав Лаврик (труба, Москва), солист В. Васильев (валторна, Якутск).
|ДШИ №1 г. Якутска, ул. Ярославского, 27, концертный зал
Контакты:
(4112) 45-06-94
Керемясова Кюннэй Александровна
Фоменко Ольга Николаевна
E-mail: plan@filarmony.ru, market@filarmony.ru, www. filarmony.ru