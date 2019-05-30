C 31 мая по 3 июня 2019 г. в Якутске под эгидой Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Всероссийское духовое общество» имени Валерия ХАЛИЛОВА и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдет II Межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо».

Фестиваль организован с целью:

— выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в области музыкального искусства, совершенствование их профессионального мастерства, активизации музыкальной деятельности и творческого потенциала духовых оркестров, в том числе профессиональных, ученических, любительских;

— содействия расширения репертуара духовых оркестров и ансамблей, поддержки, сохранения традиций и развития исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах, популяризация духовой музыки как одного из массовых видов искусства;

— нравственного, эстетического и патриотического воспитания молодежи на лучших образцах отечественной и зарубежной музыки, обмен опытом коллективной игры на духовых и ударных инструментах.

Участники фестиваля:

— Духовой оркестр «Lena River Brass» Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко, дирижер – П. ВАСЬКОВСКИЙ;

— Владислав ЛАВРИК – преподаватель МГК им. П.И.Чайковского, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, главный дирижер Камерного оркестра Оренбургской филармонии;

— Духовой оркестр ВШМ РС(Я) им. В.А. Босикова, лауреат конкурса-фестиваля «Серебряные трубы Черноморья», дирижер – А. Кузьмин;

— Духовой оркестр ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище)», дирижер – А. МАЛЫШЕВ;

— Этнографический ансамбль малочисленных народов Севера «Гулун», участник международных фестивалей, руководитель – Л. НИКИТИНА;

— Группа барабанщиков «Тэтим», руководители – Герман и Клавдия ХАТЫЛАЕВЫ;

— носители традиционной культуры малочисленных народов Севера: Вячеслав КЕМЛИЛЬ (с. Черский) и Максим ДУТКИН (п. Чокурдах).

Программа:

Дата Время Мероприятие место 31 мая Заезд участников 14:00 Пресс-конференция Детская школа искусств №1 г. Якутска, ул. Ярославского, 27, оф. 118 1 июня 15:00 Выступление сводного духового оркестра Городской парк культуры и отдыха 15:30 Торжественное шествие участников фестиваля Дворец детского творчества (ул. Кирова) – пл. Ленина 16:00 Концерт-открытие II Межрегионального фестиваля духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо» пл. Ленина 2 июня 10:00 – 18:00 Выставки: «Планета Чайковский», «Международный конкурс им. П.И.Чайковского» НХМ РС(Я) ул. Кирова, 9 14:00 – 15:00 Концерт духового оркестра «Lena River Brass», дирижер П. Васьковский с участием Вячеслава Кемлиль (с.Черский) и Максима Дуткина (с. Чокурдах) Пл. Ленина 3 июня 11:00 Мастер-класс Вячеслава Кемлиль (с.Черский) и Максима Дуткина (с. Чокурдах) Государственный театр малочисленных народов Севера 18:30 Закрытие фестиваля «Фанфары земли Олонхо». Концерт «Медный бум-2», дирижер, солист Владислав Лаврик (труба, Москва), солист В. Васильев (валторна, Якутск). ДШИ №1 г. Якутска, ул. Ярославского, 27, концертный зал

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