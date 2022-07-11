Из подтопленного Суордаха эвакуировано 27 детей

Из села Суордах Верхоянского района сегодня двумя вертолетами «Полярных авиалиний» эвакуировано 27 детей. 26 детишек и 1 сопровождающий сейчас уже проходят регистрацию в аэропорту для вылета в Якутск. 1 ребенок вылетит завтра, сообщает глава республики Айсен НИКОЛАЕВ в своем телеграм-канале.

В Якутске дети будут размещены в Сосновом бору. Всего там подготовлено 200 мест для детей из Верхоянского и Кобяйского районов.