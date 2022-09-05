05.09.2022
16:54
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Политика

Их ничто не остановит! Члены УИК мчатся за голосами избирателей

Члены УИК добираются до избирателей для проведения досрочного голосования — передает телеграм-канал Центризбирком Якутии.

Олекминский район.

Фото: https://t.me/cik_yakutia
Источник: https://t.me/cik_yakutia

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