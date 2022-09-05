05.09.2022
16:54
153
Политика
Их ничто не остановит! Члены УИК мчатся за голосами избирателей
Члены УИК добираются до избирателей для проведения досрочного голосования — передает телеграм-канал Центризбирком Якутии.
Олекминский район.
Фото: https://t.me/cik_yakutia
Источник: https://t.me/cik_yakutia
#выборы#Их ничто не остановит! Члены УИК мчатся за голосами избирателей#Олекминский район#республика саха (якутия)#ЦИК Якутии#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.09.2022
0
23
05.09.2022
1
223
05.09.2022
0
147
05.09.2022
0
275
05.09.2022
0
215
05.09.2022
0
412
05.09.2022
0
122
05.09.2022
0
202
05.09.2022
0
261
05.09.2022
0
149
05.09.2022
0
308
05.09.2022
0
278
05.09.2022
0
140
05.09.2022
0
199
05.09.2022
0
221
05.09.2022
0
442
05.09.2022
0
404
05.09.2022
0
1114
05.09.2022
0
232
05.09.2022
0
359
05.09.2022
0
288
05.09.2022
0
524
05.09.2022
0
158
05.09.2022
0
191
05.09.2022
0
170
05.09.2022
0
344
05.09.2022
0
294
05.09.2022
0
579
05.09.2022
0
250
05.09.2022
0
195
05.09.2022
0
425
05.09.2022
0
281
05.09.2022
0
183
05.09.2022
0
720
05.09.2022
0
399
05.09.2022
0
368
05.09.2022
0
573
05.09.2022
0
3296
05.09.2022
0
1448
05.09.2022
0
995
05.09.2022
0
4562
04.09.2022
0
2477
04.09.2022
0
695
04.09.2022
0
995
04.09.2022
0
512
04.09.2022
0
1077
04.09.2022
0
449
04.09.2022
0
1876
04.09.2022
0
4155
04.09.2022
0
2575
04.09.2022
0
1400
04.09.2022
0
5834
04.09.2022
0
1550
03.09.2022
0
923
03.09.2022
0
822
03.09.2022
0
2545
03.09.2022
0
3591
03.09.2022
0
530
ТОП НОВОСТИ
30.08.2022
0
34105
31.08.2022
0
29836
03.09.2022
0
12952
31.08.2022
0
10395
02.09.2022
1
9884
03.09.2022
0
6945
30.08.2022
0
6616
Добавить комментарий