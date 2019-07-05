Игры народов Якутии: Ветеран волейбола раскритиковал волейболистов

Сборная команда Якутска по волейболу вышла в 1/8 финальных игр.

В матче предварительного турнира в мужской группе «Д» сборная Якутска сумела выйти из группы, хотя заняла второе место после команды Чурапчи. Проиграла встречу со счетом 2:3. Во всех партиях игра была равной. В хвалу будет сказано, что чурапчинцы играли более организованно и дружно. А команда Якутска играла на 80 процентов своих возможностей. Лучший игрок команды Александр ПЕРЕПЕЛИЦА на этой встрече из ряда вон плохо играл: соперник наглухо закрыл его блоком. Что с ним? Его заменили Александром КЛИМОВЫМ. Климов сильно прибавил в игре: удивил он меня. И на блоке и в нападении играл с эффективностью 70 процентов. Это отличный показатель в волейболе. Однако загружали его мало.

Как житель Якутска болел за свою команду, правда, находясь в Якутске. Сегодняшней игрой команды был крайне не доволен. Никакой концентрации, чувства мяча, сетки и даже площадки. Надо же такому случиться, что игрок, находясь за задней линией площадки, принимает подачу. И это в критический момент, когда решалась судьба партии. Немало было случаев, когда игрок вынужден бить по мячу с места при нападении, так как вовремя не отошел от сетки после блока. Потеряли много подач, причем простых и в ответственные моменты. Нередко теряем мячи из-за неправильного блока. Правильно вышли на блок и блок высокий, и поймали мяч, а он нырнул под руку: не перенесли руку за сетку. Жаль, что тренера Светланы МУРАТОВОЙ не было. Она вчера получила сотрясение мозга. Почему-то не везет ей на всех ответственных соревнованиях: обязательно какую-то травму получит. Как будто ее преследует какой-то рок.

Думается, что команде надо провести серьезный разбор игры. Главная ошибка игроков – нет концентрации, а это — от отсутствия ответственности. Нет в команде хорошего лидера. Лидер Александр Перепелица сам скис. И что вы от других хотите. Надо, Саша, смелее играть и бить по пальцам в аут, если закрыт наглухо блоком. Умеешь же играть. Олег Шушурихин вообще не видит блок: бьет лишь бы бить. Простите меня ребята, может быть, что-то преувеличиваю. Надеюсь, что вы меня правильно поймете. Вы сильнее чурапчинцев, только у вас не хватает того, чего не хватает. Надеюсь, даже уверен, что сборная Якутска в конце концов выйдет на первое место в этих Играх.

Еще: Спасибо телеоператорам за качественный показ и, честно говорю, за профессионализм в работе. Не хуже показывали, чем на соревнованиях мирового уровня. Единственное замечание в том, что не показываете крупным планом болельщиков, ветеранов волейбола, известных волейболистов среди них, и, особенно, известных людей из числа болельщиков.