Игры «Дети Азии» вернутся в Якутию

Глава Якутии Айсен Николаев 23 февраля провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году.

Президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко сообщил, что во время проведения I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске, была проведена рабочая встреча с заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец:

«В ходе встречи нами внесено предложение о том, что при формировании основных документов по созданию организационного комитета Игр было четко зафиксировано, что Республика Саха (Якутия) оставляет за собой право проводить каждые четные летние спортивные игры «Дети Азии» на своей территории. Данное предложение было одобрено вице-премьером Правительства РФ и в настоящее время Якутия сохраняет за собой право организовать VIII летние Игры на территории республики».

Он также сообщил, что заявка Республики Саха (Якутия) на проведение VIII МСИ «Дети Азии» в 2024 году в марте текущего года будет рассмотрена на заседании Межведомственной комиссии Правительства РФ для получения согласия. Получение такого согласия и поддержки Межведомственной комиссии является обязательной процедурой для проведения масштабных спортивных мероприятий, носящих международный статус.

Айсен Николаев выразил уверенность, что в 2024 году Якутия вновь примет VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии».

«Несмотря на то, что до 2024 года остается еще пять лет и вопрос кажется далеким, но мы уже сейчас должны начать подготовительную работу, запланировать объем необходимых мероприятий для того, чтобы провести Игры на высоком уровне», — подчеркнул Ил Дархан.

Отметим, что Игры «Дети Азии» пользуются патронатом ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета и поддержкой Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России и признаны ЮНИСЕФ.