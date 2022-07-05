05.07.2022
17:58
255
Якутия
Игры Народов Якутии+33: Алаас, солнце и Спартакиада
Поехали! Начинаю обзор «Игр Народов Якутии»🙌🏼
Сегодня здесь +33. Алаас, солнце и Спартакиада👍 — пишет Борбуев в своем телеграм-канале.
Фото: https://t.me/BORBUEV
Источник: https://t.me/BORBUEV
#Игры Народов Якутии+33: Алаас солнце спартакиада#республика саха (якутия)#Спортивные Игры Народов Якутии#Усть-Алданский район#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.07.2022
0
62
05.07.2022
0
127
05.07.2022
0
469
05.07.2022
0
833
05.07.2022
0
425
05.07.2022
0
254
05.07.2022
0
174
05.07.2022
0
252
05.07.2022
0
385
05.07.2022
0
246
05.07.2022
0
1091
05.07.2022
0
196
05.07.2022
0
335
05.07.2022
0
1635
05.07.2022
0
627
05.07.2022
0
234
05.07.2022
0
201
05.07.2022
0
1394
05.07.2022
0
227
05.07.2022
0
339
05.07.2022
0
217
05.07.2022
0
186
05.07.2022
0
190
05.07.2022
0
284
05.07.2022
0
644
05.07.2022
0
1586
05.07.2022
0
314
05.07.2022
0
560
05.07.2022
0
291
05.07.2022
0
343
05.07.2022
0
780
05.07.2022
0
288
05.07.2022
0
258
05.07.2022
1
235
05.07.2022
0
3674
05.07.2022
0
832
05.07.2022
0
277
05.07.2022
0
205
05.07.2022
0
227
05.07.2022
0
220
05.07.2022
0
830
05.07.2022
0
500
05.07.2022
0
481
05.07.2022
0
1664
05.07.2022
0
6104
05.07.2022
0
590
04.07.2022
0
2156
04.07.2022
1
1722
04.07.2022
1
420
04.07.2022
0
1125
04.07.2022
0
832
04.07.2022
0
2410
04.07.2022
0
1018
04.07.2022
0
371
04.07.2022
0
2403
04.07.2022
0
1225
ТОП НОВОСТИ
04.07.2022
0
35084
04.07.2022
0
33833
04.07.2022
0
32269
30.06.2022
1
29157
30.06.2022
0
28522
04.07.2022
0
28018
30.06.2022
0
24399
30.06.2022
0
22459
Добавить комментарий