05.07.2022
17:58
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Якутия

Игры Народов Якутии+33: Алаас, солнце и Спартакиада

Поехали! Начинаю обзор «Игр Народов Якутии»🙌🏼

Сегодня здесь +33. Алаас, солнце и Спартакиада👍 — пишет Борбуев в своем телеграм-канале.

Фото: https://t.me/BORBUEV
Источник: https://t.me/BORBUEV

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