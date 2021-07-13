Игры Манчаары прошли на рекордной скорости в 4G

Объем данных, эквивалентный 78 млн фото из Instagram, скачали и загрузили в сеть участники спартакиады в селе Бердигестях. Накануне всенародного праздника национальных видов спорта Якутии МегаФон расширил в этом населенном пункте покрытие LTE (4G) и увеличил скорости мобильного интернета до рекордных 100 Мбит/с.

«Игры Манчаары — настоящий праздник национального спорта, и его атмосферу отлично передали те впечатления, эмоции от происходящего, которыми поделились участники и зрители соревнований в соцсетях, — отметила директор Якутского отделения МегаФона Наталия Ящук. – Понимая, насколько сегодня связаны спорт и современные технологии, мы провели накануне спартакиады комплекс работ по модернизации сети LTE в селе. В результате скорости мобильного интернета выросли в среднем на 20%. И, конечно, быстрый мобильный интернет будет доступен жителям Бердигестяха и после завершения праздника».

Выросшие скорости мобильного интернета позволяют абонентам МегаФона быстрее скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн видео высокой четкости, с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и обучения, играть в онлайн-игры и т.д. Предприятия с помощью сети LTE могут решить вопрос организации сетевой инфраструктуры.

«В условиях, когда все больше государственных услуг оказывается в электронном формате, когда интернет позволяет мгновенно связаться с любой точкой мира, в несколько кликов решить многие вопросы, для жителей Бердигестяха жизненно важно иметь качественный мобильный доступ в глобальную сеть, — комментирует глава Горного улуса Республики Саха (Якутия) Никита Андреев. – Мы видим, что МегаФон ведет системную работу по улучшению качества связи и расширению покрытия сети четвертого поколения в нашем улусе. И это значительно способствует цифровизации Горного улуса».

Сегодня 96% населения Якутии имеют доступ к быстрому 4G-интернету оператора. Накануне международная компания Ookla обнародовала итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон был признан лидером по скорости мобильного интернета пятый год подряд, в том числе в Республике Саха (Якутия).