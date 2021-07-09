09.07.2021
18:13
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Спорт

Игры Манчаары: Определились победители в хапсаге среди многоборцев

На Играх Манчаары стали известны имена победителей третьего соревнования национального многоборья — борьба хапсагай среди мужчин. В весовой категории до 70 кг им стал представитель Момского улуса Леонид Никулин. В категории свыше 70 кг первое место завоевал многоборец из Нюрбинского улуса Владимир Федоров, сообщает ЯСИА.

В Бердигестяхе завершились состязания по борьбе хапсагай национального многоборья.

Уверенную победу в весовой категории до 70 кг в схватке с Алексеем Уваровским из Кобяйского улуса одержал Леонид Никулин (Момский улус). Третье место завоевал Леонид Филиппов,  представитель Амгинского улуса.

В категории свыше 70 кг чистую победу одержал многоборец из Нюрбинского улуса Владимир Федоров. Серебро у спортсмена из Кобяйского улуса Иннокентия Колесова. Третье место у лидера первого дня соревнований по национальному многоборью Егора Филиппова (Хангаласский улус), он одержал победу над представителем Таттинского улуса Николаем Матаннановым.

Впереди у спортсменов — мас-рестлинг и бег на 400 метров.

Фото: Марии ВАСИЛЬЕВОЙ, ЯСИА.
Источник: Анастасия ФИЛИППОВА, ЯСИА.
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