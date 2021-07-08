Игры Манчаары: Определены чемпионки по стрельбе из традиционного лука среди женщин

Соревнования по стрельбе из лука среди женщин завершились в рамках спартакиады в Бердигестяхе, по итогам двух дней состязаний определили лучших стрелков, передает телеканал «Якутия 24». В первый день соревнований, 7 июля, лучницам необходимо было поразить две цели — зайца и утку с расстояния в 30 метров. Сегодня, во второй день, спортсменкам предстояло поразить самую маленькую мишень — белку. Звание лучшей лучницы среди женщин взяла Дария Фомина. Среди девушек золото досталось Розане Слепцовой. Первое место среди женщин — ветеранов завоевала Эльвира Ефимова.