Игры Манчаары состоятся

Глава Якутии Айсен Николаев 3 июля 2020 года подписал распоряжение № 234-РГ о проведении ХХII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в 2025 году в Таттинском улусе.

До 1 сентября 2020 года Правительству Республики Саха (Якутия) поручено утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Спартакиады. Соревнования традиционно проводятся в целях популяризации и развития национальных видов спорта, внедрения здорового образа жизни среди якутян.