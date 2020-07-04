04.07.2020
10:54
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Спорт

Игры Манчаары состоятся

Глава Якутии Айсен Николаев 3 июля 2020 года подписал распоряжение № 234-РГ о проведении ХХII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в 2025 году в Таттинском улусе.

До 1 сентября 2020 года Правительству Республики Саха (Якутия) поручено утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Спартакиады. Соревнования традиционно проводятся в целях популяризации и развития национальных видов спорта, внедрения здорового образа жизни среди якутян.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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