Игры Дыгына: У двух спортсменов — одинаковый результат

Кобяйский атлет Алексей УВАРОВСКИЙ и представитель Верхневилюйского улуса Айсен БОТУЕВ успешно выступили в первый день Игр Дыгына, проходящего в рамках Ысыаха Туймаады в Якутске. Оба спортсмена набрали одинаковое количество очков по итогам якутских прыжков, тутум эргиир и мас-рестлинга. На одно очко от лидеров отстает представитель Таттинского улуса Николай МАТАННАНОВ, сообщает ЯСИА.

Алексей Уваровский, несмотря на то, что лидером в прыжках до начала игр считался Николай ОБОЕВ из Нюрбы, опередил всех соперников после третьей попытки. Такой же неожиданный результат продемонстрировал Айсен Ботуев, заняв второе место в прыжках. Обоев в этом виде стал третьим.

В тутум эргиир был установлен новый рекорд, он на счету намского многоборца Вячеслава ДЬЯКОНОВА — атлет сделал 76 оборотов. Второе место здесь занял экс-рекордсмен Алексей УВАРОВСКИЙ, третье — Владимир ШОЛОГОНОВ из Верхневилюйска.

Мас-рестлинг не преподнес сюрпризов, все атлеты заняли те места, которые прогнозировали эксперты — лидером по традиции стал чемпион мира Дьулустан НОГОВИЦЫН из Горного улуса, победив Николая Матаннанова. Далее по таблице результатов разместились Борис СДВИЖКОВ, Айсен Ботуев, Вячеслав Дьяконов. Алексей Уваровский и Айсен Ботуев лидируют по итогам этих трех видов, имея по десять очков, затем идут Матаннанов (11 очков), Вячеслав Дьяконова (15) и Дьулустан Ноговицын (15).

Во второй соревновательный день, 26 июня, состоятся состязания по стрельбе из лука, бегу на 400 метров, хапсагаю и перетаскиванию камня. В этом году при любом исходе станет известно имя нового чемпиона Игр Дыгына — четырехкратный победитель турнира Егор ФИЛИППОВ не участвует в соревнованиях из-за травмы.