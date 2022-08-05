05.08.2022
19:59
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Спорт

Игры «Дети Азии»: сегодня Якутия на 6-м месте

Медальный зачёт на сегодняшний день. Якутия поднялась на 6-е место по результатам сегодняшних состязаний.

Иллюстрация тгк Дети Азии | VLADIVOSTOK2022

Фото: тгк Дети Азии, Владислава Коротова
Источник: тгк Дети Азии

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