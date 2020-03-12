Игры «Дети Азии» в Омане перенесли из-за коронавируса

VII спортивные игры «Дети Азии», которые должны были пройти в Омане, перенесли до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает телеканал «Якутия 24».

Данное решение было принято правлением международного комитета игр.

Кроме этого, в связи с распространением коронавируса, ряд международных мероприятий, которые были запланированы в Якутске, перенесли в режим, который не допускает присутствия иностранцев.

В таком режиме будет проведен международный кинофестиваль в Якутске 18 – 22 марта. В рамках кинофестиваля пройдут показы иностранных фильмов будут просмотрены, однако гостей из-за рубежа не будет.