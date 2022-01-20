Игры «Дети Азии-2023» пройдут на Кузбассе

Кемерово примет международные образовательные проекты Международного комитета Игр «Дети Азии»

В г. Кемерово по итогам трехдневного визита Международного Комитета игр «Дети Азии» в Кемеровскую область состоялось рабочая встреча президента организации Владимира Максимова с первым заместителем губернатора — Председателем Правительства Кемеровской области — Кузбасса Вячеславом Телегиным.

Основной темой для обсуждения стали вопросы подготовки к II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». Кроме этого стороны уделили особое внимание образовательному проекту по развитию зимних видов спорта. Уникальная программа, которая позволит юным спортсменам из Азии повысить спортивное мастерство перед II зимними Международными спортивными играми «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе.

Стоит отметить, что проект поддержан Департаментом Олимпийской солидарности. В результате его реализации Кузбасс станет центром подготовки по зимним видам спорта для стран Азии.

По словам Президента Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимира Максимова «Проведение образовательных проектов Международного комитета игр «Дети Азии» на территории Кузбасса даст новый импульс для развития зимних видов спорта на всём азиатском континенте. Проект будет способствовать расширению географии участников и привлечению новых стран к занятиям и развитию зимних видов спорта. Я думаю, что данный проект будет способствовать, в том числе и развитию международной составляющей».