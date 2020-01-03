Игры «Дети Азии»-2020 могут пройти… в Омане

Международные спортивные Игры «Дети Азии» в августе этого года может принять одно из старейших независимых государств Персидского залива – Оман. Об этом сказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ во время общения с пользователями социальных сетей в прямом эфире, сообщает ЯСИА.

«К сожалению, у нас случилась ситуация, когда в силу каких-то причин Монголия отказалась от проведения Игр «Дети Азии», они там не будут проводиться в 2020 году. До сегодняшнего дня очень активно обсуждались варианты, что международные игры могут пройти в Катаре или Омане. Как запасной, в самом крайнем случае, при экстренной помощи нашему бюджету, можно было и в Якутске организовать в следующем году. Буквально на днях я вел разговор с Дмитрием ГЛУШКО, который возглавляет оргкомитет «Детей Азии». Он информировал, что у нас на финишной прямой переговоры по Оману, они готовы провести Игры в конце августа следующего года. Пусть немного в усеченном виде, но в любом случае они состоятся», — сообщил глава Якутии.

Айсен Николаев отметил, что как руководитель региона, где зародились МСИ «Дети Азии», дал согласие передать право проведения Оману в случае их принятия. Он выразил надежду, что международные соревнования пройдут на высоком уровне, а в 2024 году Игры уже традиционно организуют в Якутске.