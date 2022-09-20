Игроман арендовал приставку и спустил ее на спортивные ставки

В конце августа этого года в полицию обратилась жительница города Якутска. Женщина сообщила, что молодой человек не вернул арендованную игровую приставку, стоимостью около 100 тысяч рублей, и перестал выходить на связь.

В ходе проверки участковые уполномоченные отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» установили личность гражданина, опросили соседей по месту его жительства, родственников и выяснили, что 20-летний молодой человек увлекается спортивными ставками. Полицейские застали подозреваемого за очередной игрой в букмекерской конторе на улице Стадухина.

Стало известно, что он взял у потерпевшей дорогостоящую игровую консоль на два дня, оплатил аренду, а на третий день, вместо того, чтобы вернуть владельцу, сдал чужую технику в комиссионный магазин.

Вырученные 12 тысяч рублей злоумышленник спустил на спортивные ставки.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.