АЭБ в коллаборации с «Torta» запускает на своем сайте игру Tale of Tort. Играй и ПОЛУЧИ промокод и призы от АЭБ и кондитерской «Torta».

На официальном сайте Алмазэргиэнбанка https://clck.ru/sLYXF запущена игра Tale of Tort, целью которой является сбор 20 кусочков торта для получения промокода на скидку 10% при покупке любого товара в кондитерской «Torta». Для первых победителей онлайн игры предусмотрены офлайн призы!

В игре АЭБ x Torta (@itemka) Tale of Tort необходимо помочь главному герою – храброму Артёму – собрать 20 тортиков, которые похитили злые демоны из Нижнего мира.

В качестве награды для победителя, справившегося с брошенным вызовом, предусмотрен промокод со скидкой 10% на любое вкусное угощение в новом магазине «Torta», расположенном по адресу: г. Якутск, 203-й микрорайон, 1 корпус. Здесь вы можете попробовать известные на весь город чудесные торты, горячие пироги и сладкие десерты. Тем, кто прошел игру быстрее всех, в качестве награды будут предоставлены не только скидка на покупку, но и другие подарки и призы – 10 Бенто-тортов, 40 эко-сумок, 100 картхолдеров на телефон.

Успевайте играть и выигрывать вместе с АЭБ и Torta по ссылке http://albank.ru/ru/special-project/collab/detail.php?ID=3299&utm_source=sakhalife&utm_medium=article&utm_campaign=promo&utm_content=link&utm_term=game

Акция продлится с 21 июля по 20 октября 2022 года.