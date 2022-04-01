Играем спектакль в память о Сергее Ацегейде — Руссский театр

Об этом Русский театр им. А.С. Пушкина сообщил в своем телеграм-канале.

Дорогие наши зрители, сегодня – 1 апреля, в память о нашем друге и коллеге Сергее Ацегейде играем спектакль «Я буду ждать, даже если не придёте…».

Все вырученные средства будут переданы семье Сергея.

Этот спектакль у нас навсегда будет ассоциироваться с Сергеем, т.к. именно ему принадлежит идея, и именно он сделал все, чтобы эту постановку увидели зрители.

Музыкально-драматический спектакль «Я буду ждать, даже если не придёте…» (А.Ячичурова).

Это история любви. Легкая романтичная постановка погружает зрителя в 60-ые годы прошлого века, в атмосферу той самой советской Москвы и ярких бунтарей стиляг. Простой и во всех смыслах положительный советский инженер-конструктор влюбляется в популярную американскую певицу, волей случая оказавшуюся на гастролях в СССР. И вот этот обычный парень рискует всем ради девушки, которую любит, но может ли она отказаться от всех благ мира ради нового для нее чувства?

Ждем вас 1 апреля в 18.00.

Билеты

▶️в кассе Русского театра 42 46 91

▶️на gardt.ru