Играем спектакль в память о Сергее Ацегейде — Руссский театр
Об этом Русский театр им. А.С. Пушкина сообщил в своем телеграм-канале.
Дорогие наши зрители, сегодня – 1 апреля, в память о нашем друге и коллеге Сергее Ацегейде играем спектакль «Я буду ждать, даже если не придёте…».
Все вырученные средства будут переданы семье Сергея.
Этот спектакль у нас навсегда будет ассоциироваться с Сергеем, т.к. именно ему принадлежит идея, и именно он сделал все, чтобы эту постановку увидели зрители.
Музыкально-драматический спектакль «Я буду ждать, даже если не придёте…» (А.Ячичурова).
Это история любви. Легкая романтичная постановка погружает зрителя в 60-ые годы прошлого века, в атмосферу той самой советской Москвы и ярких бунтарей стиляг. Простой и во всех смыслах положительный советский инженер-конструктор влюбляется в популярную американскую певицу, волей случая оказавшуюся на гастролях в СССР. И вот этот обычный парень рискует всем ради девушки, которую любит, но может ли она отказаться от всех благ мира ради нового для нее чувства?
Ждем вас 1 апреля в 18.00.
Билеты
▶️в кассе Русского театра 42 46 91
▶️на gardt.ru
+7 (999) 174-67-82