01.03.2022
21:25
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Желток

«Игра в кальмара» вдохновила якутского косплеера

Корейский сериал «Игра в кальмара» победно прошествовал по миру, особенно покорив сердце якутского косплеера. Якутянин до того вдохновился сериалом, что начал создавать копию знаменитой куклы, стреляющей из глаз смертельным огнем. Вместе с незамысловатой мелодией и детской считалкой, она произвела на зрителей неизгладимое впечатление.

Насколько Айаалу ФЕДОРОВУ удалось достигнуть сходства – судить вам.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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