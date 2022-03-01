«Игра в кальмара» вдохновила якутского косплеера

Корейский сериал «Игра в кальмара» победно прошествовал по миру, особенно покорив сердце якутского косплеера. Якутянин до того вдохновился сериалом, что начал создавать копию знаменитой куклы, стреляющей из глаз смертельным огнем. Вместе с незамысловатой мелодией и детской считалкой, она произвела на зрителей неизгладимое впечатление. Насколько Айаалу ФЕДОРОВУ удалось достигнуть сходства – судить вам. View this post on Instagram A post shared by JUST AYAAL (@just.ayaal)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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