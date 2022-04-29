Игорь Ткаченко расскажет о программе переселения граждан из аварийного жилья в радиоэфире

В пятницу, 29 апреля в 13 часов 05 минут, в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие генеральный директор ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» Игорь Васильевич Ткаченко.

В центре внимания радиоэфира – исполнение Послания Главы региона Айсена Николаева Госсобранию (Ил Тумэн) по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Участник радиоэфира расскажет о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», будет дана информация о планах на 2022 и последующие годы.

Игорь Ткаченко прокомментирует, как отразилось внешнее санкционное давление на строительную отрасль республики, о принимаемых мерах государственной поддержки. На эти и другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели могут задать в ходе эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после радиопрограммы.