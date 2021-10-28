Игорь Ткаченко расскажет о переселении граждан из аварийного жилья

В пятницу, 29 октября в 13 час. 05 мин. в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне 107,1 FM в передаче «Диалог с властью» примет участие генеральный директор ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» Игорь Васильевич Ткаченко.

Радиослушатели узнают о темпах реализации в Якутии программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Игорь Ткаченко проинформирует о том, как муниципальные образования реализуют программу и где в ближайшие дни жители получат ключи от новых благоустроенных квартир. Каковы результаты последних лет, какие планы поставлены на текущий и последующие годы по повышению темпов переселения граждан из аварийного жилья. В ходе радиопередачи будут даны ответы на вопросы по расширению механизмов реализации программы, процедуре признания дома аварийным. На эти и другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели смогут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.