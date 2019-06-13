Игорь Шпектор: Якутский Водоканал работает лучше многих водоканалов страны

Сегодня член Общественной Палаты России Игорь Шпектор, возглавляющий комиссию по ЖКХ и энергетике, ознакомился с работой Станции биологической очистки стоков и комплекса водозаборных и водоочистных сооружений АО «Водоканал».

На СБОС Игорю Шпектору рассказали о производственном цикле обработки канализационных вод и продемонстрировали степень чистоты, до которой городские стоки очищаются на станции.

На ВЗС гостя в первую очередь интересовала работа лаборатории, ведь от их работы зависит качество очистки поднятой с реки воды. В ходе встречи с работниками лаборатории Игорь Шпектор имел возможность убедиться, что в город подается вода надлежащего качества, а все важные показатели значительно ниже допустимых норм, предусмотренных действующими стандартами.