Игорь Шпектор проинспектировал сферу ЖКХ в Якутске

13 июня с рабочим визитом Якутск посетил председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.

Основными целями выездной работы стали реализация на территории региона программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья, национального проекта «Формирование комфортной городской среды», программы капитального ремонта многоквартирных домов и ряд других актуальных вопросов сферы ЖКХ.

Вместе с руководством профильных министерств и ведомств первым пунктом объезда Игорь Шпектор осмотрел полигон размещения ТКО города.Действующий полигон на Вилюйском тракте эксплуатируется с 1968 года и является единственным объектом в Центральной зоне Якутии, который включен в Государственный реестр объектов размещения отходов и имеет лицензию.

В ходе встречи представители проектной организации «Стройград»показали генеральный план рекультивации городской свалки и строительства нового полигона. Игорь Шпектор отметил, что Якутия при проведении реформы должна опираться на успешный опыт других городов, таких как Белгород, Воркута, Краснодар.

«Полигон – это проектируемые производственные объекты с очистными и сортировочными сооружениями. Внедрение сортировки отходов должно происходить параллельно с полигоном. Ведь из общей массы поступающего мусора порядка 18 % отходов пригодны для сортировки», — сказал Шпектор.

Рекультивация свалки и строительство полигона в городе Якутске планируется в рамках национального проекта «Экология».

Далее, председатель комиссии Общественной палаты России осмотрел аварийный жилой фонд и коммунальную инфраструктуру 16 и 17 кварталов.Общаясь с жильцами многоквартирных жилых домов 2/1, 3, 18 по улице Семена Данилова, Игорь Леонидович отметил заниженную оценку аварийного жилищного фонда.

«Знаю, что по Якутии переселение граждан из аварийных домов идет по плану, но, как я убедился,с заниженными данными. Как можно оценивать такие «развалюхи» за сумасшедшие деньги? Это вам не улучшение жилищного фонда, это снос аварийного жилья», — возмутился Игорь Шпектор.

Напомним, в Якутске на сегодня 152 дома с общей площадью 68 тыс.кв.м признаны аварийными и вошли в план реализации республиканской адресной программы«Переселение граждан из аварийного жилого фонда в РС(Я)» на ближайшие 5 лет. Кроме того,жители 217 домов ждут своей очереди на переселение после 2025 года.

Далее Игорь Шпектор ознакомился с работой станции биологической очистки стоков и комплексом водозаборных и водоочистных сооружений АО «Водоканал».Работники станции рассказали о производственном цикле обработки канализационных вод и продемонстрировали степень чистоты, до которой на станции очищаются сточные воды.

На водозаборе гостя в первую очередь интересовала работа лаборатории, от которой зависит качество очистки поднятой с реки воды. В ходе встречи Игорь Шпектор убедился, что в город подается вода надлежащего качества, а все важные показатели значительно ниже допустимых норм, предусмотренных действующими стандартами.

По завершении объезда, в Общественном центре города Якутска председатель профильной комиссии Общественной палаты РФ принял участие в итоговом заседании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,строительства и состояния автодорог в городском округе. В заседании участвовали представители руководства республики, города Якутска и общественности.

В своем выступлении Игорь Шпектор рекомендовал властям Якутии подготовить предложения по решению проблемных вопросов и пообещал поддержать республику на федеральном уровне.

Отметим, в феврале первый заместитель главы города Якутска Владимир Федоров пригласил комиссию Общественной палаты Российской Федерации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам в Республику Саха (Якутия) для обсуждения проблем на месте, в том числе по разграничению зон ответственности муниципалитетов и республиканских властей.