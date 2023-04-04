04.04.2023
10:49
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Происшествия

Игорь Шкурко совершил суицид в СИЗО?

❗️❗️Источник: замглавы «Якутскэнерго» Игорь Шкурко совершил суицид в СИЗО

Его подозревали в получении взятки. По информации источника «КП — Якутия», Шкурко покончил жизнь самоубийством в СИЗО, куда его поместили 30 марта. SAKHALIFE.RU пока не получил официального подтверждения этой информации. Ждем подробностей.

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Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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