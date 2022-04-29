Игорь Сечин поздравил жителей республики с юбилеем ЯАССР

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин от имени коллектива компании и от себя лично поздравил главу Якутии Айсена Николаева и всех жителей Республики Саха (Якутия) с юбилеем ЯАССР.

«За прошедший век республика прошла большой исторический путь, значительно укрепила свой социально-экономический потенциал. Индустриализация региона позволила ему стать одним из мировых лидеров в области добычи алмазов, создать угольную, нефтяную и газовую промышленность. Повысилось качество жизни, сохранены национальные традиции и самобытная культура коренных народов Севера. Достижения Якутии оказали позитивное влияние на экономику Дальнего Востока и всей страны», — отметил Игорь Сечин.

По мнению руководителя ПАО «НК «Роснефть», новые перспективы развития арктических районов республики тесно связаны с возрождением Северного морского пути. Якутский порт Тикси рассматривается как один из логистических центров и базовый пункт управления инфраструктурой его восточной части.

«Убеждён, что трудолюбие, целеустремлённость, деловая и творческая инициатива будут и впредь помогать жителям Якутии в решении важнейших задач на благо родной республики и всей России», — подчеркнул глава компании.

Игорь Сечин пожелал якутянам крепкого здоровья и реализации намеченных планов, а Республике Саха (Якутия) — процветания, успехов.